Летом в детских лагерях Тюменской области отдохнули и укрепили здоровье 174 тысяч детей

В Тюменской области подведены предварительные итоги работы детских летних лагерей. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, дети в Тюменской области провели лето с пользой.

"Подвели предварительные итоги работы наших детских лагерей. За три месяца там отдохнули и укрепили здоровье 174 тысячи ребятишек – на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Особое внимание уделили детям из семей участников специальной военной операции. Почти 800 ребятишек, чьи отцы защищают наше Отечество, побывали в загородных лагерях, еще 3,5 тысячи – в лагерях с дневным пребыванием. В юбилейный год Великой Победы для ребят было организовано множество мероприятий, посвященных подвигу нашего народа во время Великой Отечественной войны. Они познакомились с историями героев Тюменского края. Не прекращалась работа по профориентации. Юные тюменцы получили возможности для развития творческих и спортивных талантов. Благодарю сотрудников наших детских лагерей и центров за хорошую организацию летнего отдыха. А юным тюменцам желаю с новыми силами и хорошим настроением приступить к учебе", - написал губернатор.