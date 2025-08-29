Екатеринбуржцы столкнулись с проблемой при оплате проезда через СБП

Сегодня утром жители Екатеринбурга столкнулись с проблемой при оплате проезда через СБП в общественном транспорте.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, в офисе И-Сети произошел сбой, потому терминалы не могут подключиться к интернету. Сейчас специалисты уже занимаются устранением неполадок.

Напомним, что с 1 сентября скидка при оплате по QR-коду увеличится с 4 до 9 рублей, а стоимость проезда уменьшится с 33 до 24 рублей. Акция будет действовать до 31 декабря 2025 года в Екатеринбурге и на ряде маршрутов в Березовском, Верхней Пышме, Ивделе, Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Новоуральске и Талице.