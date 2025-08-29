В Екатеринбурге бывшую соцработницу отправили в колонию за хищение денег пенсионерок

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему социальному работнику. За хищение денег у пенсионерок женщину отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась экс-сотрудница комплексного центра социального обслуживания населения. Как показало расследование, в силу занимаемой должности женщина была знакома с пожилыми клиентами центра.

В октябре 2021 года она пришла в квартиру знакомой пенсионерки под видом социального работника. Во время распития чая злоумышленница добавила бабушке в напиток сильнодействующее снотворное. Когда та оказалась в беспомощном состоянии, экс-соцработница похитила из квартиры более 50 тысяч рублей.

Далее женщина направилась в квартиру другой бывшей клиентки – пенсионерки, являющейся инвалидом. Оставшись наедине, она попросила ее принести стакан воды, а сама похитила из сумки 50 тысяч рублей.

Сегодня, 29 августа, Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил похитительнице 5 лет и 3 месяца колонии общего режима, со штрафом 100 тысяч рублей. Также были полностью удовлетворены исковые требования потерпевших.