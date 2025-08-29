Умер композитор Родион Щедрин

Умер композитор, супруг балерины Майи Плесецкой Родион Щедрин. Это случилось сегодня ночью. Ему было 92 года.

Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства, сообщает Большой театр в своём telegram-канале.

Щедрин родился 16 декабря 1932 г. в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1950 г. окончил хоровое училище, в 1955 г. – консерваторию. В 1958 г. женился на Майе Плисецкой (1925-2015), с которой прожил вместе до самой смерти балерины.