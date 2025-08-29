Самые богатые россияне имеют доходы в 15,4 раза выше, чем самые бедные

В России растет уровень неравенства в доходах, это следует из данных Росстата за первые шесть месяцев 2025 года.

Коэффициент Джини, который показывает неравномерность распределения доходов, вырос до 0,411. В тот же период прошлого года он составлял 0,407. Также вырос коэффициент фондов, который отражает разрыв между 10% населения с самыми высокими доходами и 10% самого бедного населения – сейчас уже 15,4 раза (против 15 раз в прошлом году), пишет РБК.

Эксперты указывают на то, что сложная ситуация в экономике лишь увеличивает доходы самых богатых россиян, при этом беднейшие слои населения сильнее всего теряют в доходах.