В России проводят смертельно опасные грибные ретриты

В России становятся популярными опасные практики "просветления" с помощью мухоморов.

Речь идет о так называемых грибных ретритах. Участники курсов по гипнозу, повышению эффективности и креативности, употребляют растительные галлюциногены. Организаторами подобных практик чаще всего выступают последователи Павла Дмитриева — живущего в США уроженца Узбекистана, который утверждает, что создал новую мировую религию — микомистицизм, и метод "мистического исцеления".

Устроители ретритов уверяют, что их деятельность абсолютно законна. Их участникам предлагают попробовать мухоморы и другие вызывающие галлюцинации вещества. Ретриты проводят в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, Тульской, Ленинградской и Московской областях. Организаторы утверждают, что употребление грибов поможет им решить проблемы со здоровьем, деньгами и личной жизнью.

В 2024 году в Сочи это привело к гибели человека, было заведено уголовное дело, сообщают "Известия".