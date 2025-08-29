Рост зарплат в России начал замедляться

В России рост зарплат достиг максимума и стал замедляться впервые с эпидемии коронавируса.

В июне среднее номинальное жалованье увеличилось на 15% и составило 103 тыс. руб. Темпы оказались на 0,3 п.п. ниже прошлогодних. В предыдущие годы прибавки опережали результаты прошлых периодов.

Основные причины — высокие ставки, рост налоговой нагрузки и исчерпание ресурсов бизнеса на фоне снижения потребительского спроса: компаниям становится всё сложнее стимулировать персонал финансово. Это одновременно сдерживает экономику и охлаждает инфляцию, сообщают "Известия".

Ранее в России зарплатные ожидания сравнялись с предложениями работодателей.