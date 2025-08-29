На пост генпрокурора РФ выдвинут кандидатуру полпреда президента в СЗФО

Постоянного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана выдвинут на пост генпрокурора РФ.

Глава государства Владимир Путин направит соответствующее представление на утверждение в Совет Федерации.

Гуцан родился 6 июля 1960 году в поселке Сиверская Гатчинского района Ленинградской области. С 2018 года – полпред президента РФ в СЗФО, сообщает РБК.

Ранее Генпрокурор России сдал квалификационный экзамен на должность председателя Верховного суда РФ на "пять", хотя у него было право не проходить это испытание – буквально несколько дней назад президент России присвоил Краснову звание "Заслуженный юрист", для обладателей такого статуса экзамен не обязателен.