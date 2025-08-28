Игорь Бабушкин сообщил о решении федеральных властей списать 950 млн рублей долга региона

"Правительство РФ списало Астраханской области 950 млн рублей долга перед федеральным бюджетом", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Область вошла в число субъектов, эффективно реализовавших инфраструктурные и социальные проекты в рамках государственных программ. В частности, этому способствовала проведенная работа по поддержке участников специальной военной операции.

"Всего в рамках поручения Президента России Владимира Владимировича Путина планируется сокращение задолженности нашего региона на 9,7 млрд рублей. Колоссальная поддержка для области", - отметил Игорь Бабушкин.

Это решение федерального правительства значительно облегчит нагрузку на региональный бюджет и позволит в будущем направить средства не на погашение долга, а на реализацию новых проектов и улучшение инфраструктуры.

"Благодарю руководство страны за принятое решение!", - написал глава Астраханской области.