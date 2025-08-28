К тушению лесного пожара в Геленджике присоединится еще 200 человек

Пожар на территории Геленджикского лесничества, возникший после падения обломков БПЛА, в общей сложности будет тушить 500 человек. Как сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края, утром к группировке по тушению, состоящей из 300 человек, присоединится еще 200.

"Завтра к утру группировку усилят еще на 200 человек. Также планируется работа двух вертолетов и самолета от МЧС России. Для обеспечения питания ликвидаторов организована полевая кухня, а также места для отдыха и приема пищи", - говорится в сообщении.

К сегодняшнему вечеру площадь пожара увеличилась с 14 до 32 га. Соблюдая технику безопасности, тушение было решено отложить до утра. В ночное время за распространением огня будет следить 95 пожарных.

Ранее сообщалось, что из-за сильного задымления в районе лесного пожара отрезаны от путей эвакуации 23 отдыхающих. В МЧС направили за ними катер. Их доставили на безопасный пляж в селе Криница. Пострадавших нет.