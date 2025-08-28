Мигел Гонсалу стал защитником ФК "Урал"

22-летний португальский защитник Гонсалу Мигел заключил соглашение с футбольным клубом "Урал". Об этом сообщает пресс-служба ФК.

"Правый защитник несколько минут назад подписал контракт с нашим клубом. За "Урал" Гонсалу будет выступать под 17 номером. Приветствуем Гонсалу в Екатеринбурге! Желаем быстрой адаптации и стабильной игры в нашем клубе!" - говорится в публикациях клуба.

С 2020 года Гонсалу Мигел состоял в ФК "Боавишта", а со следующего года был задействован в главном чемпионате Португалии, где сыграл 20 матчей.