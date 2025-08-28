Пермячку оштрафовали за ложные сведения об обстоятельствах гибели девушки на заборе у бара

Пермячку оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейковой информации об обстоятельствах гибели девушки, тело которой было обнаружено на заборе у бара "ПивоМясо", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

Новость о трагедии мгновенно разлетелась в соцсетях.

Во время расследования уголовного дела полицейские установили, что подписчица одного из чатов в Telegram распространяла ложные сведения об обстоятельствах трагедии. Подписчица в ту ночь отдыхала в этом же кафе. Позже она призналась, что понимала, что публикует недостоверную информацию.

Решением мирового судьи судебного участка № 2 Кировского судебного района Перми девушка признана виновной в распространении в информационно-телекоммуникационной сети заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). В течение двух месяцев правонарушительнице предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.