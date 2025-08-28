На Урале подвели итоги трехдневного учения по борьбе с "террористами"

На Среднем Урале подвели итоги трехдневного антитеррористического учения.

Напомним, учение проходило с 26 по 28 августа в Полевском. Его целью была отработка действий по розыску причастных к условным преступлениям террористической направленности. В работе принимали участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области, учение позволило отработать комплекс мер в режиме, максимально приближенном к реальной обстановке, повысив скорость принятия решений и координацию действий всех его участников.

"По итогам тактико-специального учения оперативным штабом в Свердловской области дана оценка, соответствующая достигнутым результатам", - отметили в ФСБ.

Что это за оценка, в ведомстве не уточнили.