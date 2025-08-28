28 Августа 2025
Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

Пашинян: Моя позиция по главе ААЦ неизменна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что позиция по поводу католикоса всех армян осталась прежней – он требует ухода первоиерарха Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II.
"Моя позиция в этом вопросе не изменилась и не могла измениться", - приводит РИА Новости ответ Пашиняна на вопрос, почему в последнее время он не касается темы, связанной с требованием отставки Гарегина II.

Армянский премьер призывает изменить порядок избрания католикоса и закрепить в нём "решающую роль" государства. Если же Гарегин II не оставит свой пост, то надо "всем вместе устранить его", призвал ранее Пашинян. В свою очередь, верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II призвал к отставке Пашиняна. Вступившегося за ААЦ бизнесмена Самвела Карапетяна ранее арестовали. Также были арестованы несколько иерархов.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.07.2025 08:30 Мск В Армении потребовали возбудить дело против Пашиняна
Ранее 21.07.2025 10:06 Мск Пашинян призвал католикоса всех армян готовиться к изгнанию
Ранее 08.07.2025 14:20 Мск В Армении потребовали расследования против Пашиняна из-за "нападок на ААЦ"
Ранее 08.07.2025 10:00 Мск Пашинян собрался руководить "освобождением ААЦ"
Ранее 04.07.2025 09:17 Мск Пашинян потребовал избрать нового предстоятеля ААЦ
Ранее 28.06.2025 13:23 Мск Премьер Армении Пашинян пообещал никого не оскорблять с 1 по 5 июля
Ранее 28.06.2025 10:45 Мск В Армении арестован архиепископ Микаэл Аджапахян – по делу о призывах к свержению власти
Ранее 27.06.2025 10:18 Мск В Армении силовики пришли к обыскам к иерархам Армянской апостольской церкви
Ранее 09.06.2025 12:27 Мск Пашинян потребовал от предстоятеля Церкви Армении уйти в отставку

