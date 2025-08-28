Пашинян: Моя позиция по главе ААЦ неизменна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что позиция по поводу католикоса всех армян осталась прежней – он требует ухода первоиерарха Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II.

"Моя позиция в этом вопросе не изменилась и не могла измениться", - приводит РИА Новости ответ Пашиняна на вопрос, почему в последнее время он не касается темы, связанной с требованием отставки Гарегина II.

Армянский премьер призывает изменить порядок избрания католикоса и закрепить в нём "решающую роль" государства. Если же Гарегин II не оставит свой пост, то надо "всем вместе устранить его", призвал ранее Пашинян. В свою очередь, верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II призвал к отставке Пашиняна. Вступившегося за ААЦ бизнесмена Самвела Карапетяна ранее арестовали. Также были арестованы несколько иерархов.