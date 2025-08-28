В районе села Медведево Тюменской области произошел пожар - загорелись тюки сена

В районе села Медведево Тюменской области произошел пожар - загорелись тюки сена, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Возгорание произошло в результате удара молнии. Сообщение о нем поступило в первом часу ночи 28 августа. На место вызова выехали два пожарных расчета Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Пожар ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь уничтожил около 500 тюков сена.