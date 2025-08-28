28 Августа 2025
Политика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Политолог Илика прокомментировал ход выборной гонки в Костромской области

Финал политического забега на костромских выборах прокомментировал политолог член Общественной палаты Костромской области Алексей Илика.

По его словам, в целом подходы политических сил Костромской области к формату проведения предвыборной кампании не претерпели изменения по сравнению с прошлыми годами.

"Единая Россия", начавшая еще ранней весной избирательную кампанию, демонстрирует, применяя спортивную терминологию, навыки стайера. Все прочие партии и их кандидаты, как обычно по-спринтерски, стартовали ближе к финалу, отмечает политолог. По его мнению, подобный политический стиль прослеживается и в дальнейшей, послевыборной, работе политических сил, где партия власти работает планомерно, а оппозиционные политики создают вспышечную активность на негативных поводах.

В 2025 году в Костромской области пройдут выборы на нескольких уровнях власти. В городах Шарья, Буй, Волгореченск интрига развернется на уровне муниципальных выборов. Там есть пул кандидатов-оппозиционеров, способных составить конкуренцию "единороссам". Теперь, когда во всем регионе главы муниципалитетов не выбираются прямым голосованием, а проходят через утверждение местным парламентом, статус местного депутата повысился. Это дополнительно мотивирует глав, которые планируют сохранить свой пост – волей-неволей приходится заниматься внутренней политикой, а не только трубами и дорогами.

Оценивая расстановку кандидатов по округам и территориальным группам, Илика прогнозирует, что по итогам выборов в Костромскую областную думу вряд ли следует ожидать существенных изменений. Появятся 3-4 новые фамилии, измениться расклад на 1-2 мандата у партий, но подавляющее парламентское большинство останется за "Единой Россией".

Политолог отмечает, что партия Владимира Михайлова "Партия социальной защиты" вновь, как и пять лет назад, допустила юридические нарушения. "Причем история повторяется по гегелевскому канону – в виде фарса. В участии собраний по выдвижению кандидатов "Партии социальной защиты" участвовали члены… "Единой России", - поделился курьезом Илика.

Основными осенними выборами для региона станут губернаторские. Политолог поделился мнением, что все партии подошли к определению своих кандидатов рационально, учитывая высокий рейтинг действующего главы. "Поэтому партии выдвинули своих кандидатов, но в первую очередь сосредоточили усилия на областных и муниципальных выборах", - подчеркнул он.

Отметим, что новацией для региона станет проведение на территории всего региона так называемого ДЭГ (дистанционное электронное голосование). Для участи в выборах в электронном формате необходимо заранее подать заявку на портале Госуслуг. В некоторых регионах ДЭГ используется не первый год и доказало свою эффективность. 

Теги: кострома, алексей илика, выборы


