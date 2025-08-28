28 Августа 2025
в россии
Происшествия Свердловская область
Фото: СРОО ДПСО &quot;ПРОРЫВ&quot; Свердловская область

В полиции и СК впервые прокомментировали смерть мальчика, которого тря дня искали в Артемовском

Полиция и следователи впервые прокомментировали смерть 8-летнего Тимофея, которого на протяжении трех дней искали в Артемовском. Напомним, что тело ребенка нашли в акватории местного затопленного карьера - мальчик утонул.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР, на теле ребенка не нашли признаков криминальной смерти, однако точную причину и дату смерти определят при проведении экспертизы.

"Проведен осмотр места происшествия, продолжаются опросы местных жителей, истребован характеризующий материал в отношении малолетнего и членов его семьи. Выполняются иные необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное процессуальное решение", - сообщили в СКР.

Глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых рассказал, что тело ребенка нашли в 15 метрах от берега на глубине порядка семи метров. Чтобы поднять мальчика со дна пришлось задействовать трех водолазов.

"В розыске пропавшего ребёнка принимали участие более 120 сотрудников полиции, волонтёров и местных жителей, а также 3 служебных собаки центра кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области. Неравнодушные граждане восприняли чужую беду, как собственную, и предоставили полицейским две надувных лодки и семь "кошек"- багров. Поисковым мероприятиям дан отбой", - отметил полковник Горелых.

Теги: Артемовский, СК, МВД, мальчик, смерть


