Житель Пермского края украл энергию на два миллиона рублей

В Чернушинском муниципальном округе Пермского края пресечена крупная схема хищения электроэнергии. В ходе совместного рейда специалистов пермского филиала "Россети Урал" и правоохранительных органов было выявлено незаконное подключение к электросетям.

Энергетики обнаружили замаскированный кабель, который питал часть частного жилого дома. По факту нарушения был составлен акт о безучетном потреблении. Объем украденной электроэнергии составил около 400 тысяч кВт·ч, а сумма ущерба превысила 2 млн руб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Россети Урал".

По заявлению энергокомпании правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). В ходе расследования установлено, что 50-летний местный житель незаконно подключился к сетям для использования мощных отопительных приборов при просушке деревянного дома. Гражданин признал вину и начал добровольно возмещать причиненный ущерб.

"Россети Урал" напоминают, что хищение электроэнергии влечет строгое наказание. Нарушители не только компенсируют стоимость украденного ресурса, но и привлекаются к уголовной или административной ответственности. Незаконные подключения также снижают качество электроснабжения добросовестных потребителей и создают угрозу безопасности.