28 Августа 2025
Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Белоусов проверил работу группировки войск "Центр"

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил работу группировки войск "Центр". Он заслушал доклады командного состава и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника в зоне ответственности.

Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о ходе выполнения подразделениями боевых задач на различных направлениях. По поручению Белоусова создана и наполнена база данных результатов поражений противника беспилотными летательными аппаратами. Также появился специальный аппаратный комплекс, позволяющий автоматически обобщать и анализировать поступающую информацию о применении различных беспилотников непосредственно от операторов. Внедрение комплекса позволяет увеличить эффективность применения БпЛА.

"При использовании этой программы накапливаются данные для искусственного интеллекта. Это пригодится", – отметил Андрей Белоусов.

Также Министру обороны РФ были представлены разработанные военнослужащими объединения наземные станции управления БпЛА, адаптированные под все типы беспилотников, использующие радиочастоты и современные системы радиоэлектронной борьбы.

Андрей Белоусов поставил задачу командующему группировкой "Центр" отправить накопленные данные разработки в профильные ведомственные службы для их детального анализа. Белоусову доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем.

Позже министру продемонстрировали систему, обеспечивающую автоматический полет БпЛА и их группы по заданным координатам без участия оператора, а также наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств и провизии личному составу на линию боевого соприкосновения, дистанционному минированию местности, установке невзрывных заграждений, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием кумулятивного заряда большой мощности, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Теги: Министр обороны, Андрей Белоусов, "Центр"


