Полпред в УрФО Артем Жога завел личный канал в Max

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога завел еще один личный канал, но уже в новом мессенджере Max. Об это он написал в своих соцсетях.

"Друзья, национальный мессенджер МАХ становится все более популярным среди жителей России. Чтобы быть на связи, завел личный канал. Буду делиться новостями, ключевыми решениями, интересными событиями регионов Уральского федерального округа и своей жизни", - написал Жога.

Напомним, что с 1 сентября россиян не будут спрашивать, хотят ли они видеть на своем устройстве мессенджер Max или нет – его будут предустанавливать на все новые продаваемые устройства без спроса. Об этом ранее сообщили в правительстве России.

Изначально появилась информация, что мессенджер заставят установить на телефонах всех школьников - якобы для защиты их персональных данных. Затем и управляющим компаниям и ТСЖ порекомендовали перенести чаты в Мах.

До этого ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на разборы от IT-специалистов сообщал, что Max собирает на устройстве пользователя информацию, которая никак не относится к его функционалу и пока не известно зачем мессенджер так делает и куда направляет информацию. Между тем, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский пригрозил иноагентством гражданам, которые будут задаваться подобными вопросами в отношении "национального мессенджера".

Ранее также сообщалось, что Max "полностью интегрирован" с образовательным сервисом "Сферум", и это при том, что Max еще даже не вышел из стадии бета-тестирования.