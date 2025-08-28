ЕК: Нефтепровод "Дружба" неприкосновенен

В Еврокомиссии (ЕК) высказались об атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба".

"Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами, энергетическая безопасность (ЕС) не пострадала (в результате ударов Украины по нефтепроводу "Дружба"), но, тем не менее, энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила", - приводит РИА Новости слова, сказанные на брифинге официальным представителем ЕК Евой Гринчировой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в саркастической форме прокомментировал удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" на территории РФ, из-за которых Венгрия уже трижды за последнее время лишалась поставок сырой российской нефти. На пресс-конференции Зеленскому задали вопрос о влиянии ударов по нефтепроводу на шансы снятия Будапештом вето на вступление Украины в Евросоюз.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", - заявил Зеленский.

Власти Венгрии сообщили, что из-за удара по инфраструктуре у белорусской границы остановились поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Это уже третья за короткий период атака на нефтепровод. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент США Дональда Трамп был "очень зол" из-за ударов Украины по нефтепроводу "Дружба", что он написал своей рукой на письме Орбана по этому поводу.