Мазур: Создание Сибирского научно-образовательного кластера – задача для достижения ключевых целей научно-технологического развития страны

В рамках работы на новосибирском форуме "Технопром" губернатор Томской области Владимир Мазур обсудил создание Сибирского научно-образовательного кластера с советом по образованию и науке межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС), который возглавляет лично.

"Создание Сибирского научно-образовательного кластера – задача, которая стоит перед регионами для достижения ключевых целей научно-технологического развития страны", – подчеркнул губернатор Владимир Мазур, открывая заседание координационного совета МАСС.

Он отметил, что создание кластера науки и образования в Сибири опирается на решения российского президента и Правительства.

"По поручению Владимира Путина сформирован перечень национальных проектов технологического лидерства. На стратегической сессии Правительства под руководством Михаила Мишустина обсудили необходимые меры для обеспечения технологического суверенитета и технологического лидерства России. Важной частью обсуждения стала роль регионов в решении этих задач. Считаем, что регионы должны выступить в роли заказчиков на технологии и разработки, стать полноценными участниками научно-технологического развития и реализации проектов технологического лидерства. Для этого мы в регионах должны взять на себя ответственность за создание среды, способствующей эффективному взаимодействию ученых и производственников", – отметил Владимир Мазур.

В заседании приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, руководитель исполкома МАСС Геннадий Гусельников, председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон, заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова, сенатор РФ Владимир Городецкий, представители аппарата полномочного представителя президента России в СФО, заместители глав сибирских регионов, ответственные за развитие науки и технологий, и другие.

Участники совета обсудили промежуточные результаты разработки программы развития Сибирского научно-образовательного кластера до 2035 года и подходы к организации научно-технологической кооперации сибирских регионов – об этом на заседании доложила директор фонда "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" Марина Липецкая.

Директор томского ООО "Инжиниринговый химико-технологический центр" Алексей Князев представил форматы участия инжинирингового центра в реализации национального проекта "Новые материалы и химия".

О проектном предложении "Программа развития биотехнологий в Сибири" доложила руководитель комитета по биотехнологиям исполнительного комитета МАСС Анна Трубачева.

Руководитель исполкома МАСС Геннадий Гусельников сообщил о подготовке к внедрению в субъектах СФО мероприятий плана реализации Программы Сибирского научно-образовательного кластера до 2035 года.