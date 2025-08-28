28 Августа 2025
Общество Астраханская область
Фото: Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин распорядился о проверках пожарной безопасности в школах

В школах Астраханской области проверяют пожарную безопасность перед началом учебного года. Вопрос обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством губернатора Игоря Бабушкина.

Министр образования Астраханской области Мария Шалак доложила, что в регионе работают 424 организации, которые посещают свыше 192 тысячи воспитанников, школьников и студентов. На сегодняшний день в учреждениях завершаются проверки мер пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия.

"Прошу региональный минобраз совместно с представителями МЧС проследить, чтобы во всех образовательных организациях были соблюдены необходимые меры безопасности для детей", — распорядился глава региона.

(2025)|Фото: Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области

С начала этого года в Астраханской области зафиксировано свыше 4,5 тысячи возгораний. Обеспечивают пожарную безопасность в районах 166 добровольных пожарных подразделений, в составе которых входят более 700 человек и 93 единицы техники.

Однако некоторые муниципалитеты принимают решения о сокращении численности этих групп, в том числе из-за финансовых проблем. Губернатор Игорь Бабушкин поручил главам муниципальных образований особое внимание уделить подготовке добровольных дружин, их оснащению, мотивации, включая материальное вознаграждение, социальные льготы и гарантии.

Теги: игорь бабушкин, проверка, школа, пожарная безопасность


