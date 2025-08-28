В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ матерей, вышедших на работу из декрета ранее полутора лет

Депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова направила на отзыв в Правительство законопроект, которым предлагается освободить от уплаты НДФЛ родителей, которые вышли из декрета до достижения ребенком возраста полутора лет.

Она отмечает, что в 2024 году вступил в силу закон, разрешающий получать пособие на ребенка в полном объеме даже в случае досрочного выхода из декрета. Однако фактически складывается ситуация, при которой часть пособия возвращается государству в виде НДФЛ, что снижает значимость инициативы. Это в то время, когда родителям очень важна любая поддержка, ведь они несут большие расходы.

Ранее считалось, что пособие призвано компенсировать утраченный заработок. Этой позиции Соцфонд придерживался многие годы. Теперь подход изменился, и пособие не зависит от заработка. Но тогда нужно платить и НДФЛ.