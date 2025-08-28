Адвоката Жукова, обвиняемого в мошенничестве в Екатеринбурге, отправили домой

28 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Адвоката Жукова, обвиняемого в мошенничестве в Екатеринбурге, отправили домой

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения адвокату Андрею Жукову, задержанному, предположительно, в связи с участием в деле Анастасии Чернецкой.

Напомним, что Жукову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - "Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Ранее ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, на продлении которой и сегодня настаивал следователь. Однако, как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Жукова отправили под домашний арест по 1 ноября включительно.

Отметим, что Андрей Жуков только недавно получил лицензию адвоката, а до этого работал следователем 4-го следственного управления Главного следственного управления СКР в Екатеринбурге. Вместе с ним задержали другого адвоката Владимира Певчева, которому не так давно также изменили меру пресечения. Как ранее Накануне.RU сообщал источник, обвинения связаны с делом бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга - Анастасии Чернецкой.

По некоторым данным, адвокаты якобы обещали смягчить последствия для фигурантов дела, передав взятку экс-начальнику экономической полиции региона Андрею Дьякову и главе налоговой службы региона Сергею Логинову. Также источник сообщил, что экс-глава УАТ Максим Пузанков, фигурирующий в этом деле, пользовался услугами Певчева и Жукова.

Теги: Екатеринбург, Жуков, мошенничество, мера пресечения


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.08.2025 08:52 Мск Суд изменил меру пресечения экс-адвокату Певчеву из Екатеринбурга, обвиняемому в мошенничестве
Ранее 05.07.2025 08:25 Мск Второй адвокат, задержанный по делу о мошенничестве в Екатеринбурге, арестован
Ранее 04.07.2025 14:07 Мск Суд отправил под домашний арест задержанного в Екатеринбурге адвоката Певчева
Ранее 04.07.2025 12:11 Мск В Екатеринбурге задержали двух адвокатов по делу бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга Чернецкой

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети