Адвоката Жукова, обвиняемого в мошенничестве в Екатеринбурге, отправили домой

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения адвокату Андрею Жукову, задержанному, предположительно, в связи с участием в деле Анастасии Чернецкой.

Напомним, что Жукову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - "Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Ранее ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, на продлении которой и сегодня настаивал следователь. Однако, как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Жукова отправили под домашний арест по 1 ноября включительно.

Отметим, что Андрей Жуков только недавно получил лицензию адвоката, а до этого работал следователем 4-го следственного управления Главного следственного управления СКР в Екатеринбурге. Вместе с ним задержали другого адвоката Владимира Певчева, которому не так давно также изменили меру пресечения. Как ранее Накануне.RU сообщал источник, обвинения связаны с делом бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга - Анастасии Чернецкой.

По некоторым данным, адвокаты якобы обещали смягчить последствия для фигурантов дела, передав взятку экс-начальнику экономической полиции региона Андрею Дьякову и главе налоговой службы региона Сергею Логинову. Также источник сообщил, что экс-глава УАТ Максим Пузанков, фигурирующий в этом деле, пользовался услугами Певчева и Жукова.