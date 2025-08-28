Песни Шамана и Дениса Майданова будут изучать на уроках музыки в школах

Минпросвещения России продолжает расширять список произведений для патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся. Ранее был опубликован список литературы для внеклассного чтения, а теперь школы получили список патриотических песен для изучения на уроках музыки.

В список из 37 композиций попали как хорошо известные песни прошлых лет ("День Победы", "Как прекрасен этот мир", "Моя Москва"), так и треки современных артистов. Например, песня "Моя Россия" певца Шамана, "Офицеры" Олега Газманова, "Россия" Дениса Майданова.

В сообщении министерства отмечается, что список был разработан в соответствии с указом президента России.