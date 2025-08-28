Песков: Создатели фильма с Джудом Лоу про Путина не обращались в Кремль

Создатели фильма "Кремлевский волшебник" не просили Кремль о консультациях, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"К нам никто не обращался", — сказал он журналисту Life Александру Юнашеву.

Песков добавил, что не может заочно судить о фильме. "Перед тем как что-то считать, нужно его посмотреть", — сказал представитель Кремля.

В новой картине французского режиссера Оливье Ассайаса роль президента России исполнил известный британский актер Джуд Лоу. Фильм основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Сюжет книги разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (его играет американский актер Пол Дано) становится пиарщиком сотрудника ФСБ Владимира Путина. Премьера фильма ожидается на Венецианском кинофестивале, который начался 27 августа.