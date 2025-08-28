Опрос россиян показал деградацию образа школы

К началу нового учебного года "Дзен" и "Сферум" провели исследование, чтобы выяснить, с чем ассоциируется школа у современных школьников, а также у тех, кто учился раньше. Ассоциации показали деградацию образа школы.

Те, кто учился в 90-х, чаще всего вспоминают грифельные доски (56%), а также коричневые платья с белыми фартуками (43%) и школьные субботники (37%).

У школьников 2000-х это анкеты для одноклассников про увлечения и дружбу (40%), яркие наклейки и канцелярия (36%) и пицца в столовой (33%).

У современных же школьников школа ассоциируется прежде всего с "цифровой средой": чаты (28%), дополнительное онлайн-обучение (23%), электронные журналы и дневники (18%).

Как можно заметить по результатам опроса, в 2000-х произошел слом школы как института массового образования и воспитания, так как тогдашние ученики уже не вспоминают об учебе и труде.