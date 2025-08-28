Учитель истории объяснил Володину, что не так с "домашкой"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин снова высказался на тему домашних заданий школьников, которые ранее призвал изменить. В ответ питерский учитель истории Иннокентий Кресик заявил, что он на своем предмете может проиллюстрировать причину перегрузки школьников. Она состоит в том, что учебники пишут одни люди, программы составляют другие, ЕГЭ - третьи и т.д. А за эту несогласованность расплачиваются школьники, которые вынуждены проходить материал дома.

Как пишет учитель, при обучении даже по одному и тому же учебнику в одних классах два урока истории в неделю, в других - три, а есть и профильные с четырьмя уроками в неделю.

"Такой вот расклад, по которому чиновники Минпроса решили, что одним детям надо знать историю в полном объеме, а другим - только половину. И как вы собираетесь регулировать объем домашки? Три норматива будете продумывать? А ведь эта ситуация теперь по всем предметам!" - подчеркивает Кресик.

Другая проблема - потеря занятий. Школы заканчивают обучение раньше из-за ЕГЭ и ОГЭ. Также есть ВПР, праздничные дни, медосмотры, разные "уроки цифры" и пр., когда уроки пропадают, а темы дают на самостоятельное изучение. "Все это даже не снежный ком - это уже лавина из убитых уроков с соответствующим ростом объема домашки", - пишет педагог.

Он считает, что один институт должен писать программы и отвечать за них. И он же должен руководить написанием учебников, чтобы темы в каждой программе совпадали с темами в учебнике. Сейчас же неразбериха, и никто ни за что не отвечает. А Рособрнадзор должен заняться своим главным делом - проверять исполнение закона в образовании.

С 1 сентября 2025 года школьники будут заниматься по новым единым учебникам истории для 5-7-х классов, а ввод учебников для 8-9-х классов запланирован через год. С сентября начинается масштабная переподготовка учителей по истории для преподавания по единым учебникам.