Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России

Основательница Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России, который составил Forbes. Ее капитал составляет $7,1 млрд.

Второе место заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в $3 млрд, которая в мае 2022 года получила от своего мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций холдинга "Фосагро".

На третьем месте расположилась президент компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом $1,3 млрд.

Четвертое место заняла вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган с состоянием в $1,2 млрд. Пятое место досталось Татьяне Володиной, председателю стратегического совета "Лэтуаль", с состоянием $1,15 долларов, пишет ТАСС.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким попала на 18-е место в списке 50-ти самых богатых self-made-женщин мира. Речь идет о предпринимательницах, которые сами создали свой бизнес с нуля. Рейтинг составил журнал Forbes.

В апреле стали известны результаты бракоразводного процесса Татьяны Ким (основательницы Wildberries) и Владислава Бакальчука. Суд в Москве решил, что Бакальчук должен выплатить экс-супруге 217 млн руб., сообщила пресс-служба Wildberries и Russ.

Ким получила 1% в ООО "Вайлдберриз", которым владел Бакальчук. Теперь ее доля в компании составляет 100%. Также жене отошли полный контроль над ООО "Вайлдберриз банк" и деньгами на персональных счетах.