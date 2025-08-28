В Югре прошла конференция "Музыкальная педагогика"

Более 100 преподавателей региональных музыкальных школ приняли участие во второй конференции "Музыкальная педагогика", которая прошла в Ханты-Мансийске при поддержке правительства ХМАО-Югры и программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Эксперты ведущих творческих вузов столицы России провели мастер-классы, лекции и семинары. Каждый слушатель получил сертификат государственного образца о повышении квалификации в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Ипполитова-Иванова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Газпром нефть".

На конференции собрались учителя из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей и Москвы. Югру представляли более 60 участников. Одним из них стал преподаватель скрипки из Центра искусств для одаренных детей Севера Евгений Маслеев. Его стаж преподавания уже более 12 лет.

"Мне нравится работать с детьми, нравится учить их прекрасному искусству игры на скрипке. Я считаю, что у нас, преподавателей, глобальная задача – не просто научить, но воспитать разностороннюю личность, привить ребенку любовь к искусству и музыке. Меня вдохновляют успехи учеников на конкурсах и выступлениях. Чтобы идти вместе с ними вперед, я принимаю участие в конференции уже второй год. Это замечательная мотивация для того, чтобы развиваться в своей профессии", – поделился преподаватель Центра искусств для одаренных детей Севера Евгений Маслеев.

В рамках конференции прошла пленарная дискуссия о роли музыкального образования в развитии креативных индустрий. В обсуждении приняли участие губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук, народный артист России, пианист Юрий Розум, ректор института им. Ипполитова-Иванова Валерий Ворона, член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль и музыкальный продюсер Елена Кипер.

Как отметил народный артист России Юрий Розум, благодаря конференции учителя получили редкую возможность познакомиться с новыми методиками преподавания, обменяться опытом и вдохновением с коллегами, а также рассказать о себе и своих воспитанниках.

"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – это не просто регион. Здесь комфорт и благополучие проявляются во всем: от передовых технологий, делающих добычу нефти безопасной и эффективной, до создания среды, в которой каждый человек может раскрыть свой потенциал. В этом году нам посчастливилось принимать конференцию "Музыкальная педагогика" программы "Родные города" компании "Газпром нефть", которая вносит существенный вклад в развитие креативных индустрий. Органы региональной и муниципальной власти должны ориентироваться именно на запросы креативного сообщества. Об этом говорят сами люди на наших встречах. И я хотел бы, чтобы на этом образовательном форуме участники получили то, что позволило бы сегодня создавать этот продукт, влияющий на жизнь людей", – отметил губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

Культурная программа конференции включала открытые лекции об истории русской классической музыки и роли искусства в образовании будущего, которые провели музыковед Ярослав Тимофеев и искусствовед Дина Кирнарская. Завершил конференцию гала-концерт с участием Юрия Розума.

"Музыкальная мастерская Юрия Розума" стала ответом на запрос преподавателей региональных музыкальных школ о создании регулярной системы повышения квалификации. Этот образовательный проект придумал и все эти годы возглавляет народный артист России профессор Юрий Розум. Вместе с нашей программой "Родные города" он создал систему ежегодных мастер-классов и семинаров, позволяющих преподавателям музыки из российских регионов получать новые навыки и обмениваться опытом. А с прошлого года мы организуем и ежегодную конференцию "Музыкальная педагогика", – рассказал начальник департамента коммуникаций компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль.

Отметим, что конференция "Музыкальная педагогика" – часть проекта по развитию музыкального образования в регионах "Музыкальная мастерская Юрия Розума", который "Газпром нефть" с 2017 года реализует по программе "Родные города". Мастерские проводятся в ЯНАО, ХМАО-Югре, Оренбургской, Омской областях и Москве. С 2017 года в проекте приняли участие более 12,5 тыс. учеников музыкальных школ, их педагогов и поклонников классической музыки.