В Югре прошла конференция "Музыкальная педагогика"

28 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Артур Борисов

В Югре прошла конференция "Музыкальная педагогика"

Более 100 преподавателей региональных музыкальных школ приняли участие во второй конференции "Музыкальная педагогика", которая прошла в Ханты-Мансийске при поддержке правительства ХМАО-Югры и программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Эксперты ведущих творческих вузов столицы России провели мастер-классы, лекции и семинары. Каждый слушатель получил сертификат государственного образца о повышении квалификации в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Ипполитова-Иванова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Газпром нефть".

На конференции собрались учителя из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей и Москвы. Югру представляли более 60 участников. Одним из них стал преподаватель скрипки из Центра искусств для одаренных детей Севера Евгений Маслеев. Его стаж преподавания уже более 12 лет.

"Мне нравится работать с детьми, нравится учить их прекрасному искусству игры на скрипке. Я считаю, что у нас, преподавателей, глобальная задача – не просто научить, но воспитать разностороннюю личность, привить ребенку любовь к искусству и музыке. Меня вдохновляют успехи учеников на конкурсах и выступлениях. Чтобы идти вместе с ними вперед, я принимаю участие в конференции уже второй год. Это замечательная мотивация для того, чтобы развиваться в своей профессии", – поделился преподаватель Центра искусств для одаренных детей Севера Евгений Маслеев.

В рамках конференции прошла пленарная дискуссия о роли музыкального образования в развитии креативных индустрий. В обсуждении приняли участие губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук, народный артист России, пианист Юрий Розум, ректор института им. Ипполитова-Иванова Валерий Ворона, член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль и музыкальный продюсер Елена Кипер.

Как отметил народный артист России Юрий Розум, благодаря конференции учителя получили редкую возможность познакомиться с новыми методиками преподавания, обменяться опытом и вдохновением с коллегами, а также рассказать о себе и своих воспитанниках.

В Югре прошла конференция "Музыкальная педагогика"(2025)|Фото: Артур Борисов

"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – это не просто регион. Здесь комфорт и благополучие проявляются во всем: от передовых технологий, делающих добычу нефти безопасной и эффективной, до создания среды, в которой каждый человек может раскрыть свой потенциал. В этом году нам посчастливилось принимать конференцию "Музыкальная педагогика" программы "Родные города" компании "Газпром нефть", которая вносит существенный вклад в развитие креативных индустрий. Органы региональной и муниципальной власти должны ориентироваться именно на запросы креативного сообщества. Об этом говорят сами люди на наших встречах. И я хотел бы, чтобы на этом образовательном форуме участники получили то, что позволило бы сегодня создавать этот продукт, влияющий на жизнь людей", – отметил губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

Культурная программа конференции включала открытые лекции об истории русской классической музыки и роли искусства в образовании будущего, которые провели музыковед Ярослав Тимофеев и искусствовед Дина Кирнарская. Завершил конференцию гала-концерт с участием Юрия Розума.

"Музыкальная мастерская Юрия Розума" стала ответом на запрос преподавателей региональных музыкальных школ о создании регулярной системы повышения квалификации. Этот образовательный проект придумал и все эти годы возглавляет народный артист России профессор Юрий Розум. Вместе с нашей программой "Родные города" он создал систему ежегодных мастер-классов и семинаров, позволяющих преподавателям музыки из российских регионов получать новые навыки и обмениваться опытом. А с прошлого года мы организуем и ежегодную конференцию "Музыкальная педагогика", – рассказал начальник департамента коммуникаций компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль.

Отметим, что конференция "Музыкальная педагогика" – часть проекта по развитию музыкального образования в регионах "Музыкальная мастерская Юрия Розума", который "Газпром нефть" с 2017 года реализует по программе "Родные города". Мастерские проводятся в ЯНАО, ХМАО-Югре, Оренбургской, Омской областях и Москве. С 2017 года в проекте приняли участие более 12,5 тыс. учеников музыкальных школ, их педагогов и поклонников классической музыки.

Теги: Музыкальная педагогика, конференция, Родные города, Газпром нефть


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети