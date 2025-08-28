28 Августа 2025
Ирина Роднина против пенсий

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уралец засудил банк из-за кредита, оформленного мошенниками

На Среднем Урале суд взыскал с банка более 122 тысяч рублей за кредит, оформленный мошенниками.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, жертвой аферистов стал житель Верхней Пышмы Александр: в июне 2024 года неизвестный оформил на его имя кредитный договор в банке ВТБ на сумму более 450 тысяч рублей. В тот же день со счета уральца через СПБ некто перевел 150 тысяч рублей. Еще один мошеннический перевод – оставшуюся часть в 300 тысяч – банк заблокировал.

Александр обратился с заявлением в полицию, а затем в ВТБ с претензией об аннулировании кредитного договора. Однако банк ему отказал. Тогда мужчина подал иск в Верхнепышминский городской суд и потребовал признать договор недействительным.

В суде выяснилось, что кредитный договор был оформлен с помощью электронной подписи, но без извещения заемщика и его согласия. При этом договор дистанционного банковского обслуживания между истцом и банком не заключался, заявление о формировании электронной подписи уралец не писал. Мошенники просто оформили переадресацию вызовов с номера Александра на подменный и получили конфиденциальную информацию.

В итоге суд решил, что банк не убедился в наличии волеизъявления клиента. Договор признан недействительным. Суд взыскал с банка сумму, уплаченную по кредитному договору, компенсацию морального вреда, штраф и расходы по оплате услуг представителя – всего более 122 тысяч рублей. Кроме этого, ВТБ обязан поправить кредитную историю мужчины.

Банк с этим не согласился и подал апелляционную жалобу. Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменения.

