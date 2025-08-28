23 отдыхающих в районе пожара под Геленджиком отрезаны от путей эвакуации

На побережье Черного моря из-за сильного задымления в районе лесного пожара отрезаны от путей эвакуации 23 отдыхающих. Их перевозят в безопасное место на катере, сообщает МЧС России.

Уточняется, что в Геленджике, в Пшадском лесничестве, горят 3,2 гектара. На месте пожара работают более 40 человек и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Обнаружены три очага общей площадью 200 кв.м.

Кроме того, установка нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Кубани загорелась после падения обломков БПЛА.