В Екатеринбурге мотоциклист погиб, провалившись в дорожную яму

В Екатеринбурге 40-летний мотоциклист не смог справиться с управлением и, на большой скорости влетев в дорожную яму, погиб. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня около 06.30 на ул. Смазчиков, 5. Мужчина двигался на мотоцикле марки Honda со стороны ул. Учителей в сторону ул. Восточной на большой скорости. Потеряв контроль за движением, он буквально влетел в зону проведения дорожных работ и вместе с байком провалился в строительную яму. Несмотря на шлем и защитную экипировку, водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия "скорой помощи".

Известно, что погибший являлся жителем Екатеринбурга, имел 2-х летний стаж вождения категории А, за период которого к административной ответственности привлекался 16 раз.



Полиция осмотрела место происшествия и транспортное средство. Был мотоциклист трезв в момент ДТП установит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время органы внутренних дел проводят расследование по факту ДТП.

Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения Правил дорожного движения и призывает быть внимательными на дороге, особенно в зонах, где проводятся дорожные работы