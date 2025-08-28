Половина новых школ в России переполнена, - аудиторы

В каждой второй школе, построенной за последние пять лет в России, учится больше детей, чем допускает вместимость здания. К такому выводу пришла Счетная палата России (в статистике не учитывались новые регионы, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области).

Аналогичная ситуация наблюдается и с детскими садами. Почти половина детских садов укомплектована больше, чем на 100% от заявленной проектной мощности, пишут "Ведомости".

При этом есть и слабо загруженные объекты. Так, с заполняемостью 50-75% работает почти 10% от всех анализируемых школ. Аудиторы делают выводы – при строительстве школ и детских садов закладывались неверные прогнозы о наполняемости.

В Минпросвещения заявили, что каждый отдельный случай переполненности можно объяснить конкретной ситуацией, например, строящийся рядом жилой массив был сдан раньше срока.