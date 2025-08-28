28 Августа 2025
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Построенный спорткомплекс "Родина" в Богдановиче готовится к передаче заказчику

Новый спортивный комплекс "Родина" площадью 4 тысячи квадратных метров в Богдановиче готовится к передаче заказчику – управлению капитального строительства Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Проект по строительству спортцентра соответствует заданному президентом РФ приоритету по обеспечению доступности занятий спортом для людей всех возрастов и уровней физической подготовки. Сейчас в северной части Богдановича расположен только один спорткомплекс, построенный еще в 1979 году. Поэтому открытия нового спортцентра ждут не только профессиональные спортсмены, но и приверженцы здорового образа жизни.

"Для нашего города запуск СК "Родина" – это новая волна спорта. Три новых зала позволят развивать существующие виды спорта и добавлять новые. Тут будут секции волейбола, футбола, самбо, бокса и других, а также зал общей физической подготовки для всех жителей. Детские секции смогут переехать в комфортные залы и заниматься практически всеми игровыми видами спорта", - отметила директор управления физической культуры и спорта ГО Богданович Ирина Привалова.

Спортивный центр "Родина" в Богдановиче(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Сейчас здесь завершаются благоустройство территории и организация подъездной зоны. Полностью возведен внешний контур здания, смонтирована кровля и светопрозрачные конструкции. Их в здании много: выполнено витражное остекление входной группы, для отделки фасадов использованы сэндвич-панели также с витражным остеклением. Уже смонтированы индивидуальная котельная и лифты, строители завершают работы по монтажу внутренних инженерных сетей и приступили к внутренним чистовым отделочным работам. Все работы выполняет крупнейший уральский строительный холдинг "Атомстройкомплекс".

"Комплекс построен с соблюдением всех требований к современному спортивному объекту, оснащен раздевалками, душевыми, лифтом и пандусами для маломобильных групп посетителей. Уже осенью мы передадим объект госзаказчику, работы идут по графику, согласованному с УКС", - рассказал директор АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Олег Минкин.

Новый комплекс пополнит внушительное портфолио спортивных объектов, построенных и реконструированных "Атомом". В их числе – Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге – крупнейшее в России крытое спортивное сооружение для водных видов спорта, Центр развития бокса в Каменске-Уральском, стадион на Химмаше, спортивный комплекс училища олимпийского резерва.

