На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась установка НПЗ

Установка нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Кубани загорелась после падения обломков БПЛА.

Площадь пожара составляет 20 кв. м., сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Кроме того, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Обнаружены три очага общей площадью 200 кв.м.

Отмечается, что в обоих случаях пострадавших нет.

По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 102 украинских беспилотника над российскими регионами. 18 беспилотников сбиты в небе над Краснодарским краем.