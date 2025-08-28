На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась установка НПЗ
Установка нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Кубани загорелась после падения обломков БПЛА.
Площадь пожара составляет 20 кв. м., сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Кроме того, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Обнаружены три очага общей площадью 200 кв.м.
Отмечается, что в обоих случаях пострадавших нет.
По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 102 украинских беспилотника над российскими регионами. 18 беспилотников сбиты в небе над Краснодарским краем.