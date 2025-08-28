28 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

10 лет борьбы. Депутат Вихарев помог закрепить ТОП возле ЖК "Калиновский" за районной администрацией

Жители ЖК "Калиновский" в Екатеринбурге спустя долгих 10 лет наконец добились, чтобы территорию возле их дома официально закрепили за администрацией Орджоникидзевского района. Раз и навсегда разобраться в бумажной волоките, из-за которой местным жителям приходилось самостоятельно благоустраивать муниципальные участок, помог депутат гордумы Алексей Вихарев.

Борьба, действительно, была долгой. Два года назад к Вихареву обратились жители дома №108 на улице Шефская. Они рассказали, что уже много лет занимаются содержанием и благоустройством участка в границах улиц Шефская – Совхозная – Таганская – Фрезеровщиков, которую еще застройщик отнес к категории ТОП (территория общего пользования) и отдал муниципалитету. Дворовой территорией участок тоже нельзя назвать - это именно общественное пространство с газонами, пешеходными дорожками, детским игровым комплексом, которым пользуются жители всех соседних домов. И содержание всего этого пространства легло на плечи жильцов ЖК.

Территория дома №108 на ул. Шефская в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Вопрос пришлось решать напрямую с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

"Подключился к решению вопроса. Было написано много обращений в районную администрацию и департамент благоустройства города. В итоге обратились к главе Екатеринбурга Алексею Орлову. И вот, случилось! На днях вышло постановление администрации города №1879 от 19 августа 2025 года, в котором многострадальную территорию разделили на несколько зон и закрепили их за Орджоникидзевским районом для дальнейшего содержания", - написал депутат в своих соцсетях.

После победы Алексей Вихарев организовал для жителей ЖК "Калиновский" праздник двора с музыкой и аниматорами. Школьников и их родителей депутат поздравил с приближающимся новым учебным годом и пожелал насыщенных последних дней лета.

Праздник двора у дома №108 на ул. Шефская в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Праздник двора у дома №108 на ул. Шефская в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Он также вместе со своими волонтерами напомнил горожанам о предстоящих выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут с 12 по 14 сентября.

Праздник двора у дома №108 на ул. Шефская в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Теги: Екатеринбург, Вихарев, ЖК Калиновский, ТОП, благоустройство


