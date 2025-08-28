В Самарской области из-за атаки БПЛА задержаны 10 поездов

В Самарской области из-за падения беспилотника в районе станции Кряж (участок Кряж – Липяги) временно нарушена работа контактной сети. Задерживаются шесть пассажирских и четыре пригородных поезда, максимальное время задержки — 2 часа 14 минут.

Три пригородных поезда отменены. Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов, сообщает Куйбышевская железная дорога.

По данным Минобороны России, сегодня ночью над Самарской областью сбит 21 беспилотник.