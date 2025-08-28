В РФ могут увеличить не облагаемую налогами сумму матпомощи, призов и подарков

В России не облагаемую налогами сумму материальной помощи сотрудникам от работодателей, подарков и призов могут увеличить с 4 до 10 тыс. руб.

Соответствующий проект закона в ближайшее время будет внесен в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. В документе сказано, что предел суммы в 4 тыс. руб. был установлен в 2005 году и с тех пор не пересматривался, при этом накопленная инфляция за это время увеличилась на 150%.

"С таким предложением о ее увеличении ко мне обратились граждане, поэтому мной была разработана эта инициатива", — заявил депутат.