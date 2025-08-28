Вторичное жилье подешевело в трети регионов

В России средняя стоимость квадратного метра в апреле–июне по сравнению с I кварталом текущего года упала в 27 регионах из 83.

Это следует из статистики Банка России. Наибольшее снижение произошло в Калужской области — на 10% до 92 тыс. и в Краснодарском крае (на 9% до 175,5 тыс.). На 5% цена квадратного метра упала в Мурманской области (до 84 тыс. за кв. м). Далее идут Тверская область, Еврейская автономная область, Республики Калмыкия и Тыва.

Также вторичное жилье подешевело в Санкт-Петербурге, Адыгее, Карелии, Астраханской и Нижегородской области и в Северной Осетии. Падение цен связано со слабым спросом в некоторых регионах на фоне слишком высокой стоимости кредитования. Поэтому спрос перераспределился в пользу новостроек, кредит на которые можно оформить по льготной программе. Также сказался ранее накопленный эффект изменения цен после роста в предыдущие годы. Продавцы сначала держали стоимость, а затем начали ее опускать, сообщают "Известия".

Напомним, кабмин разрабатывает меры для оживления спроса на жилье. Речь идет о разрешении банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты, и смягчение условий ипотеки.