США продлили разрешение на импорт алмазов» российского происхождения

Американские власти продлили разрешение на импорт определенных алмазов российского происхождения.

Лицензия Минфина США разрешает ввоз драгоценных камней определенной категории, который ранее был запрещен указом от февраля 2024 года. Импорт и оформление на территории США, в том числе ввоз для помещения во внешнеторговую зону в Америке неиндустриальных алмазов российского происхождения, остается под запретом.

Минфин США разрешил импорт некоторых алмазов российского происхождения в августе 2024 года. Распоряжение касалось алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий с ними, если они физически находились за пределами страны до 1 марта 2024 года и не были экспортированы или реэкспортированы из России после этой даты, сообщает Forbes.