Проект из Омского района "Детство в казачьем духе" стал победителем регионального конкурса

В Омской области стали известны итоги конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов.

Организаторы конкурса - Министерство внутренней политики Омской области и Центр инноваций социальной сферы накануне провели подведение итогов и определили победителей конкурсного отбора.

Важно отметить, что победителям областного конкурса будут предоставлены гранты в форме субсидий на развитие гражданского общества в регионе.

"Проект «Детство в Казачьем Духе», подготовленный командой Ачаирского сельского поселения, стал одним из победителей конкурсного отбора на получение субсидии. Проект направлен на снижение уровня девиантного поведения детей в возрасте 7-13 лет, проживающих в селе Ачаир Омского района Омской области, через вовлечение в развитие казачьей культуры путем организации деятельности творческой студии «Казаки», - сообщил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

Таким образом, социальный проект из Омского района теперь получит грант в размере 408 396 рублей.

"Поздравляем команду Ачаирского сельского поселения с победой! Желаем успешной реализации проекта!", - написал глава Омского района Геннадий Долматов.