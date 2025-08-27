Губернатор Астраханской области поручил усилить контроль за несанкционированным сбросом отходов в регионе

Статистика по текущему лету зафиксировала в Астраханской области 276 случаев незаконного размещения строительных и растительных отходов. При этом, нарушители часто оставляют такой мусор на контейнерных площадках, что вызывает растущее количество жалоб от жителей.

Губернатор Игорь Бабушкин провел заседание межведомственной рабочей группы по решению вопросов в области обращения с отходами на территории Астраханской области.

Глава региона поручил усилить работу по выявлению таких правонарушений. Для этого также увеличат количество камер видеонаблюдения на контейнерных площадках. Региональная служба природопользования продолжит составлять протоколы по каждому эпизоду, устанавливая владельцев автомобилей по номерным знакам. Штраф за несанкционированный сброс отходов составляет от 10 до 50 тысяч рублей.

Для решения этого вопроса и создания для жителей легальной альтернативы принято решение продлить до конца сентября 2025 года льготную акцию по приему растительных и строительных отходов на полигоне компании «Чистая среда», расположенном в селе Рассвет Наримановского района. Стоимость утилизации по акции составит 520 рублей за тонну, что в два раза ниже стандартного тарифа. Цель данной меры – стимулировать граждан и юридических лиц к законной утилизации, что сократит количество незаконных свалок.

Полигон работает ежедневно с 07:00 до 19:00. Заключение договора и оплата услуг производятся непосредственно на месте через терминал. По всем вопросам, связанным с утилизацией отходов, можно обратиться по телефонам: 8 (800) 707-05-08, 8 (8512) 44-25-45.