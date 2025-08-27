Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин: Собрали около 7 тысяч портфелей первоклассникам

"Совсем немного остается до наступления нового учебного года. Самым волнительным этот момент будет, конечно, для тех, кто сделает свой первый шаг в школьную жизнь – наших первоклашек. Ежегодно, чтобы поддержать те семьи, которым это необходимо, проводим благотворительные акции. К которым активно присоединяются партийцы «Единой России», представители бизнеса, госслужащие и просто неравнодушные астраханцы", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В этот раз в регионе собрали около 7 тысяч портфелей со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями. Помимо этого, были отправлены комплекты всем первоклассникам подшефного Кременского района ЛНР.

"Сегодня вручили комплекты 20 ребятам, которые, несмотря на свой очень юный возраст, успели проявить себя в спорте и творчестве. Каждый из них – маленький победитель, который знает, что трудом и упорством можно исполнить любую мечту. В добрый путь!", - напутствовал учеников Игорь Бабушкин.