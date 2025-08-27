27 Августа 2025
Спорт Костромская область
Фото: adm44.ru

Костромской пловец Андрей Черепков в составе российской команды завоевал победу на Первенстве мира

Костромич Андрей Черепков в августе в составе юниорской сборной России впервые одержал победу на первенстве мира. Эти международные соревнования проходили в Румынии. В предварительном заплыве российская команда на эстафете вольным стилем показала лучший результат, а в финале уверенно закрепила победу со временем 7:10.39. При этом показатель превзошел прежний национальный рекорд.

Андрей Черепков занимается плаванием уже 12 лет. Спортивную подготовку юноша проходит на базе спортивной школы №6 города Костромы. неоднократно становился призером и победителем региональных, всероссийских и мировых соревнований.

«Основная конкуренция была между Россией, Италией и Японией, но наши ребята создали отрыв, и я смог его удержать. В итоге выиграли с преимуществом в две секунды. Это первая моя награда такого высокого уровня. Но хочу сказать, что золото командное. Я счастлив», – поделился впечатлениями Андрей Черепков.

(2025)|Фото: adm44.ru

Спортсмен отмечает, что во многом стартом к большим успехам для него стали созданные в Костромской области условия для тренировок.

«Раньше я занимался в бассейне в микрорайоне Якиманиха, а в 2015 году открылся новый комплекс в Заволжье, всего в трех минутах от моего дома. Там есть все необходимое для профессиональных тренировок: спортивный зал, дорожки. Во многом это и повлияло на мои достижения. Когда современные спортивные объекты находятся совсем рядом, в пешей доступности, в них хочется заниматься», - рассказал пловец.

(2025)|Фото: adm44.ru

В регионе к созданию спортивной инфраструктуры относятся системно. Губернатор Сергей Ситников считает это одной из важных задач для региональных властей.

Так, современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построен в Нерехте. Модульный бассейн возводится в Давыдовском микрорайоне Костромы, завершается капремонт в Заволжском спорткомплексе с бассейном.

Создание новых спортобъектов способствует росту результатов, считает директор спортивной школы олимпийского резерва №6 Александр Федоров.

«Открытие новых спортивных объектов и усовершенствование уже действующих дает импульс для воспитания новых чемпионов из Костромы. Благодаря этому увеличивается и количество занимающихся. Сегодня в нашей спортшколе около 250 ребят, среди них - чемпионы России, победители первенств ЦФО и страны», - отметил Александр Федоров.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Мы рады, что в Костроме появляются новые спортивные объекты. Сейчас наш младший сын тоже занимается плаванием, тренируется в Заволжье. Видим, как много детей приезжает сюда, в том числе из Давыдовского микрорайона. Здорово, что и у них рядом с домом появится новый бассейн. Это отличные условия для будущих чемпионов», – рассказал папа чемпиона мира Роман Черепков.

