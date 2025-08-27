SHOT: Напавший на полицейских в Москве оказался членом ИГИЛ*

Мужчина, напавший на полицейских в Москве, оказался членом запрещенной организации ИГИЛ*, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, Шеравган Кунджумов в 2017 году был осужден по статье "Террористический акт". Он и его подельники готовили теракты в разных регионах страны. Кунджумов должен был изготовить взрывчатку и передать ее исполнителям теракта.

Кунджумова задержали и приговорили к 8 годам колонии. В марте этого года он вышел из колонии, после чего приехал в Москву. Сегодня на Щелковском шоссе он напал с ножом на полицейских. Перед этим мужчина кинул в сотрудников коктейль Молотова, а когда те попытались его задержать, достал нож и оказал сопротивление.

*Террористическая организация, запрещена в РФ