Ряд свердловских городов не получит денег на развитие коммунальных сетей

Ряд свердловских городов не получит субсидии на развитие коммунальных сетей на 2026-2027 годы. Соответствующее постановление опубликовало министерство ЖКХ региона.

Всего на субсидии из регионального бюджета в минЖКХ было подано 26 заявок, 10 из которых были отклонены. Среди них Новолялинский, Сысертский, Кушвинский, Режевской муниципальные округа, Верхняя Пышма, Красноуфимск, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. По итогам заседания комиссия отклонила эти заявки, поскольку муниципалитеты не предоставили полный пакет документов. Общая сумма, запрашиваемая городами, составила 1 млрд 327 млн 275 тыс. рублей в 2026 году и 1 млрд 41 млн 411 тыс. рублей в 2027-ом.

Оставшиеся 6,4 млрд распределят между 14-ю муниципалитетами. Запрашиваемая сумма у каждого из них варьируется от 6 млн до 750 млн рублей на год.