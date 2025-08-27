СМИ: Ермак и Умеров поедут в США на переговоры с Уиткоффом

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе встретится с украинской делегацией, сообщает Bloomberg.

По данным источника, в Соединенные Штаты прибудут глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Повестка дня может быть сосредоточена на гарантиях безопасности Украины и возможной двусторонней встрече Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский планировал обсудить со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом подготовку к возможной встрече с Путиным. 24 августа Келлог находился с визитом в Киеве.

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам о возможных последствиях для Москвы в случае, если встреча президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского не состоится. По его словам, сроки возможной встречи Путина и Зеленского зависят от них самих. Трамп допустил свой отказ от участия в таких контактах и заявил, что не знает, будет ли встреча.