Умер оперный певец Алексашкин

Мариинский театр сообщил о смерти своего артиста, оперного певца Сергея Алексашкина. Ему было 73 года.

Алексашкин служил в Мариинском театре 36 лет — за эти годы в его репертуар вошли более четырех десятков партий, к каждой из которых он умел найти собственный ключ. Он гастролировал в странах Европы, США, Австралии, Японии, Южной Корее, в качестве приглашенного солиста выступал на сценах Метрополитен-оперы, театра Ла Скала и других учреждений.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, сообщает театр в своей группе "ВКонтакте".